2019-10-18T14:31:25+03:00
Общество

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии советует воздержаться от поездок в связи с гололедицей

В ночь на 19 октября температура ожидается -6 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии советует воздержаться от поездок в связи с гололедицей. На дорогах будет наблюдаться опасные для автомобилистов явления – накат и гололедица.

- В выходные дни водителям рекомендуется не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, максимально снизить скорость передвижения, особенно при подъезде к пешеходным переходам. Выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Водителям, которые не сменили шины на зимние и имеющим небольшой стаж вождения также рекомендуют воздержаться от поездок на машине.

Какой прогноз дает Удмуртский Гидрометцентр на выходные можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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