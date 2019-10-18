Поможет ли рубка кустов по дороге в школы, по которым ходят дети, избежать трагедий в Удмуртии
18 октября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостями Андреем Васюком – представителем республиканской общественной организации «Совет отцов», Ольгой Пишковой – членом Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии и Асей Абовян – психологом обсуждали горячую тему безопасности школьников, после трагедии в Саратове.
Какие проверки будут организованы в Удмуртии, кто в них будет участвовать, как в этом будет помогать «Совет отцов»? А также поможет ли обезопасить детей вырубка кустарников по дороге к школам.
После гибели 9-летней девочки в Саратове в Удмуртии проверят дороги, по которым дети ходят в школу
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Что хотят сделать активисты ОНФ в Удмуртии, чтобы обеспечить безопасность школьникам по дороге домой.
- Пути, по которым ходят дети в школу, будут проверять в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»