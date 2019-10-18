Поможет ли рубка кустов по дороге в школы, по которым ходят дети, избежать трагедий в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-18T14:50:30+03:00

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18 октября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостями Андреем Васюком – представителем республиканской общественной организации «Совет отцов», Ольгой Пишковой – членом Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии и Асей Абовян – психологом обсуждали горячую тему безопасности школьников, после трагедии в Саратове.

Какие проверки будут организованы в Удмуртии, кто в них будет участвовать, как в этом будет помогать «Совет отцов»? А также поможет ли обезопасить детей вырубка кустарников по дороге к школам.

После гибели 9-летней девочки в Саратове в Удмуртии проверят дороги, по которым дети ходят в школу 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU