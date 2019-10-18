Вакцины от гриппа для детей поступили в Удмуртию
В Удмуртию поступила вторая партия вакцины от гриппа для детей - 118 359 доз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- Вакцинация проводится в поликлинике по месту прикрепления и выездных прививочных пунктах.Такой выездной пункт будет организован 23 октября с 12:00 до 15:00 в торговом центре «Медведь». При себе обязательно иметь паспорт и полис, - сообщает пресс-служба.
Так, до конца недели ожидается поставка второй партии для взрослых против гриппа – 98 тысяч доз.
Всего в эпидсезон 2019 года планируется привить более 50% жителей Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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