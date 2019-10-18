2019-10-18T15:20:43+03:00
Общество

Вакцины от гриппа для детей поступили в Удмуртию

Также в конце недели ожидается поставка второй партии для взрослых
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртию поступила вторая партия вакцины от гриппа для детей - 118 359 доз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Вакцинация проводится в поликлинике по месту прикрепления и выездных прививочных пунктах.Такой выездной пункт будет организован 23 октября с 12:00 до 15:00 в торговом центре «Медведь». При себе обязательно иметь паспорт и полис, - сообщает пресс-служба.

Так, до конца недели ожидается поставка второй партии для взрослых против гриппа – 98 тысяч доз.

Всего в эпидсезон 2019 года планируется привить более 50% жителей Удмуртии.

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- В Госавтоинспекции МВД по Удмуртии дали советы автомобилистам в связи со сложными погодными условиями.

- Женился в корыстных целях: в Удмуртии выявлен факт фиктивного брака между местной жительницей и...вьетнамцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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