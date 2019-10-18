Чтобы получить разрешение на проживание в России, вьетнамец женился на жительнице Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-18T13:43:48+03:00

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В Удмуртии выявлен факт фиктивного брака между местной жительницей и гражданином Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе проверки установлено, что в ноябре 2018 года гражданин Вьетнама с целью получения разрешения на проживание в России женился на жительнице Удмуртии. Было установлено, что супруги вместе не жили, отношений не поддерживали, и их родственники не знали о произошедшем, - сообщает ведомство.

На основании собранных материалов суд признал брак недействительным со дня его заключения. Разрешение, выданное на временное проживание в России, у вьетнамца аннулировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU