31-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-18T15:51:31+03:00

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В Удмуртии 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, в ночь с 16 на 17 октября 2019 года несколько мужчин выпивали у знакомого. Когда хозяин ушел спать, между двумя оставшимися мужчинами произошла ссора, ходе которой началась драка. Подозреваемый ударил кулаком по голове потерпевшего, а после избил ножками от стола. После этого мужчина скрылся, - сообщает ведомство.

Проснувшийся хозяин дома увидел тело мужчины, без признаков жизни и позвонил в полицию. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы.

Злоумышленник задержан, сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU