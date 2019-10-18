За один день в Удмуртии сбили двух детей
В Удмуртии за один день сбили сразу двух детей-пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Так, около 09:00 утра по улице Совхозной в Ижевске 31-летняя женщина за рулем машины «Мазда-3» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 11-летнюю девочку, в результате ребенок получил травмы. Еще одно ДТП с участием ребенка произошло в Можгинском районе около 20:00 32-летний водитель машины ВАЗ-2109 сбил 14-летнюю девочку, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП 14-летнюю девочку отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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