На территории Ленинского района в Ижевске ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-18T16:22:37+03:00

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В Ижевске на территории Ленинского района ввели карантин по бешенству. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 16 октября в ветеринарную службу обратился житель района, который нашел в своем дворе труп лисы. Животное было задушено собакой мужчины. После проведения исследований у лисы выявлен вирус бешенства, - сообщает пресс-служба.

С 19 октября специалисты Ижевской ветеринарной станцией начнут проводить обход по дворам и ставить прививки от бешенства. Также в лесополосе, окружающей мкрн Трудовая Пчела, будет проведена раскладка дополнительных доз оральной вакцины для диких животных.

До 2 ноября привить домашнее животное можно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU