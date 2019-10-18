На территории Ленинского района в Ижевске ввели карантин по бешенству
В Ижевске на территории Ленинского района ввели карантин по бешенству. Об этом сообщает пресс-служба города.
- 16 октября в ветеринарную службу обратился житель района, который нашел в своем дворе труп лисы. Животное было задушено собакой мужчины. После проведения исследований у лисы выявлен вирус бешенства, - сообщает пресс-служба.
С 19 октября специалисты Ижевской ветеринарной станцией начнут проводить обход по дворам и ставить прививки от бешенства. Также в лесополосе, окружающей мкрн Трудовая Пчела, будет проведена раскладка дополнительных доз оральной вакцины для диких животных.
До 2 ноября привить домашнее животное можно бесплатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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