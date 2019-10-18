2019-10-18T16:58:21+03:00
Общество

Мемориальную доску композитору Корепанову-Камскому открыли в Ижевске

Открытие состоялось 18 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске 18 октября, в пятницу, состоялось открытие мемориальной доски Геннадию Корепанову-Камскому на фасаде дома по улице Пушкинская 182. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- В доме по улице Пушкинская композитор прожил с 1991 по 2000 годы. Мероприятие состоялось в честь 90-летия со дня рождения Почётного гражданина Дебёсского района и Удмуртии, удмуртского композитора, певца, педагога, общественного и государственного деятеля, - сообщает пресс-служба.

После церемонии открытия мемориальной доски участники мероприятия возложили цветы. 4 октября, открыли еще одну мемориальную доску на здании Республиканского музыкального колледжа, где Корепанов-Камский работал преподавателем, а после директором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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