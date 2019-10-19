2019-10-19T07:46:39+03:00
Происшествия

В одном из районов Удмуртии браконьер вырубил лес

Уже возбуждено уголовное дело
Дмитрий Бикин
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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В Кизнерском районе Удмуртии браконьер вырубил сосны на 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Отмечается, что в данном случае этот ущерб считается значительным.

Сейчас личность предприимчивого дровосека установлена, уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Сейчас расследование контролируется прокуратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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