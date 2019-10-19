Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году
Александр Синельников, руководитель аэропорта Ижевска, рассказал, что одна из главных задач ближайших лет – открыть пункт пропуска через государственную границу в столице Удмуртии. Такую мысль он высказал на своей странице в Facebook.
– Пункт пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска в повестке под номером 1 первоочередных важных вещей к реализации. Мы оценили выпадающие потоки нашего аэропорта. Это, по крайней мере, 160 000 пассажиров в год, – заявил Синельников.
Напомним, ранее в ижевский аэропорт разрешили летать «Боингам». А в прошлом году Удмуртия вошла в федреальную программу по реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса. Всего на это планируется потратить около 7 млрд рублей, половина из которых в бюджет из федеральной казны.
Завершить реконструкцию планируют к 2024 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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