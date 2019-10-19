2019-10-19T08:09:42+03:00
Общество

Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году

Сейчас без него аэропорт теряет 160 тысяч пассажиров ежегодно
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Александр Синельников, руководитель аэропорта Ижевска, рассказал, что одна из главных задач ближайших лет – открыть пункт пропуска через государственную границу в столице Удмуртии. Такую мысль он высказал на своей странице в Facebook.

– Пункт пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска в повестке под номером 1 первоочередных важных вещей к реализации. Мы оценили выпадающие потоки нашего аэропорта. Это, по крайней мере, 160 000 пассажиров в год, – заявил Синельников.

Напомним, ранее в ижевский аэропорт разрешили летать «Боингам». А в прошлом году Удмуртия вошла в федреальную программу по реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса. Всего на это планируется потратить около 7 млрд рублей, половина из которых в бюджет из федеральной казны.

Завершить реконструкцию планируют к 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске открыли мемориальную доску Геннадию Корепанову-Камскому. Где жил и работал известный удмуртский композитор

Еще в одном районе Ижевска оборудовали места для сбора мусора

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Предприятия Ижевска и Удмуртии »

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Удмуртии браконьер вырубил лес
Мемориальную доску композитору Корепанову-Камскому открыли в Ижевске
На территории Ленинского района в Ижевске ввели карантин по бешенству
В частном секторе Первомайского района Ижевска оборудованы места для сбора мусора
31-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого
Вакцины от гриппа для детей поступили в Удмуртию
Поможет ли рубка кустов по дороге в школы, по которым ходят дети, избежать трагедий в Удмуртии
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии советует воздержаться от поездок в связи с гололедицей
Чтобы получить разрешение на проживание в России, вьетнамец женился на жительнице Удмуртии
За один день в Удмуртии сбили двух детей
Активисты ОНФ в Удмуртии выявят самые опасные участки на пути школьников
В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается гололедица
Биатлонистка, представляющая Удмуртию, будет выступать за сборную Белоруссии
Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии
Зал бокса «Игровик» открылся в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Новое оборудование для диагностики глазных болезней у детей привезли в Удмуртию
Первый за год случай бешенства у животных зарегистрирован в Ижевске
Более 200 миллионов получила Удмуртия на развитие одаренных детей
Как выбрать откатные ворота в Ижевске
Некоторые телеканалы на время отключат в Ижевске
Подземные переходы в Ижевске отремонтируют до конца 2020 года