В частном секторе Первомайского района Ижевска оборудованы места для сбора мусора

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-18T16:22:10+03:00

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В Ижевске в Первомайском районе установлены восемь контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В частном секторе оборудовано восемь контейнерных площадок. Они предназначены для сбора ТКО и оснащены отсеком для крупного мусора. Также запланирована установка еще четырех площадок, - сообщает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба города Ижевска

Напомним, в одном из районов Ижевска установили 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU