В частном секторе Первомайского района Ижевска оборудованы места для сбора мусора
В Ижевске в Первомайском районе установлены восемь контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В частном секторе оборудовано восемь контейнерных площадок. Они предназначены для сбора ТКО и оснащены отсеком для крупного мусора. Также запланирована установка еще четырех площадок, - сообщает пресс-служба.
Фото: Пресс-служба города Ижевска
Напомним, в одном из районов Ижевска установили 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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