2019-10-19T10:21:56+03:00
Общество

2,5 миллиона рублей штрафа заплатят недобросовестные землепользователи в Удмуртии

Всего за 2019 год выявили уже тысячу правонарушений
Дмитрий Бикин
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Фото: Дарья ШиркинаФото: Дарья Ширкина
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике сообщает – с января по сентябрь 2019 года в Удмуртии выявлено 1000 правонарушений, связанных с использованием земельных участков.

Чуть более 85% из них связаны с использованием земли без правоустанавливающих документов или с ее самовольным захватом.

Оставшаяся часть нарушений – нецелевое использование земли или неисполненные предписания по предыдущим правонарушениям.

– В результате проведенной инспекторами земельного надзора работы свыше 270 нарушителей земельного законодательства, порядка управления и общественного порядка привлечены к административной ответственности на сумму более 2,5 млн. рублей, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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