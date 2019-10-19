2,5 миллиона рублей штрафа заплатят недобросовестные землепользователи в Удмуртии
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике сообщает – с января по сентябрь 2019 года в Удмуртии выявлено 1000 правонарушений, связанных с использованием земельных участков.
Чуть более 85% из них связаны с использованием земли без правоустанавливающих документов или с ее самовольным захватом.
Оставшаяся часть нарушений – нецелевое использование земли или неисполненные предписания по предыдущим правонарушениям.
– В результате проведенной инспекторами земельного надзора работы свыше 270 нарушителей земельного законодательства, порядка управления и общественного порядка привлечены к административной ответственности на сумму более 2,5 млн. рублей, – говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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