2019-10-19T12:02:02+03:00
Общество

Удмуртия оказалась на 2 месте по росту производства среди регионов ПФО

Рост составил 8%
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Общий объем роста производства в Удмуртии с начала 2019 года составил 8%. Такие данные приводит Удмуртстат. Этот показатель сделал республику одним из лидирующих регионов Приволжского федерального округа по темпам роста производства.

– Наибольший рост производства отмечен по группе обрабатывающих производств – 114,7%. Максимально выросло производство бумаги и бумажных изделий (в 2,6 раза). Кроме того, увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования в 1,6 раза, электрического оборудования - в 1,4 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - в 1,3 раза, обработка древесины, производство изделий из дерева и мебели – в 1,2 раза, – говорится в сообщении.

Тем не менее, одновременно с ростом производства в некоторых отраслях, в других наблюдается спад. Так, почти в 2 раза снились объемы производства лекарственных средств и медицинских материалов, на почти 20% снизились объемы производства электронных и оптических изделий, на 7% – одежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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