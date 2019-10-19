«Донорскую осень» в Ижевске проведут в пятый раз

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-19T11:51:24+03:00

В этом году ставку делают на студентов ИжГТУ

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В Ижевске в пятый раз пройдет благотворительная акция «донорская осень», которую организуют «Удмуртская организация Российского союза молодежи», Республиканская станция переливания крови и Центр детского творчества Устиновского района. Принять участие в ней могут жители республики от 18 до 30 лет. Об этом сообщество рассказало в своей группе во «Вконтакте».

– В этот раз решили взять курс «на образование».Решили начать с ИжГТУ. Символично, что этот ВУЗ носит имя великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, 100-летие которого мы будем отмечать на днях. Он много сделал для нашей страны, и студенты, которые присоединятся к акции, покажут на своем примере, что готовы помогать безвозмездно тем, кому эта помощь нужна, – говорится в сообщении.

Стать донором может будет 30 октября, посетив станцию по переливанию крови на Воткинском Шоссе, 79 с 9:00 до 11:00. За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам.

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ИСТОЧНИК KP.RU