«Донорскую осень» в Ижевске проведут в пятый раз
В Ижевске в пятый раз пройдет благотворительная акция «донорская осень», которую организуют «Удмуртская организация Российского союза молодежи», Республиканская станция переливания крови и Центр детского творчества Устиновского района. Принять участие в ней могут жители республики от 18 до 30 лет. Об этом сообщество рассказало в своей группе во «Вконтакте».
– В этот раз решили взять курс «на образование».Решили начать с ИжГТУ. Символично, что этот ВУЗ носит имя великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, 100-летие которого мы будем отмечать на днях. Он много сделал для нашей страны, и студенты, которые присоединятся к акции, покажут на своем примере, что готовы помогать безвозмездно тем, кому эта помощь нужна, – говорится в сообщении.
Стать донором может будет 30 октября, посетив станцию по переливанию крови на Воткинском Шоссе, 79 с 9:00 до 11:00. За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Удмуртия оказалась на 2 месте по росту производства среди регионов ПФО
Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»