2019-10-19T12:47:44+03:00
Происшествия

Очевидцы: сразу три автомобиля столкнулись в ДТП на ул. Карла Маркса

Данных о пострадавших не поступало
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Гульнара ГилязиеваФото: Гульнара Гилязиева
Изменить размер текста:

Очевидцы в группе ИГГС «Вконтакте», примерно в 13:10, сообщают: на перекрестке улицы Карла Макрса и пер. Широкий столкнулись три автомобиля. Данных о пострадавших в ДТП не поступало.

Судя по фото, которое прислали очевидцы, на перекрестке столкнулись три иномарки. В одной из них сработали подушки безопасности.

– Там всегда аварии. «Лётчики», и на почти красный и поворот налево, – пишут пользователи.

Напоминаем, что ночью с 19 на 20 октября, а также утром 20 октября Удмуртский Гидрометцентр прогнозирует гололед на дорогах. Просим водителей соблюдать осторожность и скоростной режим, а по возможности воздержаться от поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Донорскую осень» в Ижевске проведут в пятый раз

Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Донорскую осень» в Ижевске проведут в пятый раз
Удмуртия оказалась на 2 месте по росту производства среди регионов ПФО
2,5 миллиона рублей штрафа заплатят недобросовестные землепользователи в Удмуртии
Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году
В одном из районов Удмуртии браконьер вырубил лес
Мемориальную доску композитору Корепанову-Камскому открыли в Ижевске
На территории Ленинского района в Ижевске ввели карантин по бешенству
В частном секторе Первомайского района Ижевска оборудованы места для сбора мусора
31-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого
Вакцины от гриппа для детей поступили в Удмуртию
Поможет ли рубка кустов по дороге в школы, по которым ходят дети, избежать трагедий в Удмуртии
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии советует воздержаться от поездок в связи с гололедицей
Чтобы получить разрешение на проживание в России, вьетнамец женился на жительнице Удмуртии
За один день в Удмуртии сбили двух детей
Активисты ОНФ в Удмуртии выявят самые опасные участки на пути школьников
В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается гололедица
Биатлонистка, представляющая Удмуртию, будет выступать за сборную Белоруссии
Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии
Зал бокса «Игровик» открылся в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Новое оборудование для диагностики глазных болезней у детей привезли в Удмуртию
Первый за год случай бешенства у животных зарегистрирован в Ижевске
Более 200 миллионов получила Удмуртия на развитие одаренных детей
Как выбрать откатные ворота в Ижевске
Некоторые телеканалы на время отключат в Ижевске
Подземные переходы в Ижевске отремонтируют до конца 2020 года