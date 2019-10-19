Очевидцы: сразу три автомобиля столкнулись в ДТП на ул. Карла Маркса
Очевидцы в группе ИГГС «Вконтакте», примерно в 13:10, сообщают: на перекрестке улицы Карла Макрса и пер. Широкий столкнулись три автомобиля. Данных о пострадавших в ДТП не поступало.
Судя по фото, которое прислали очевидцы, на перекрестке столкнулись три иномарки. В одной из них сработали подушки безопасности.
– Там всегда аварии. «Лётчики», и на почти красный и поворот налево, – пишут пользователи.
Напоминаем, что ночью с 19 на 20 октября, а также утром 20 октября Удмуртский Гидрометцентр прогнозирует гололед на дорогах. Просим водителей соблюдать осторожность и скоростной режим, а по возможности воздержаться от поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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