2019-10-20T09:44:09+03:00
Общество

Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском

«Коомсомолка» выяснила, что на самом деле видели ижевчане
Людмила Куликова
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Фото: Артем КолупаевФото: Артем Колупаев
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Не первый год попадаются сообщения от очевидцев, видевших странное свечение над Ижевском в районе Автозавода.

Жители теряются в догадках: то ли НЛО это, то ли комета, то ли… конец света.

Однако ничего страшного в таинственном зареве нет, ведь оно вызвано… огурцами, а точнее специальными светильниками, под которыми огурцы растут лучше. Их на тепличном предприятии «Завъяловский» используется порядка 500 штук. Специалисты говорят, что в последнее время добавили лампочкам яркости, вот и появилось свечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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