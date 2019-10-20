Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-20T09:44:09+03:00

«Коомсомолка» выяснила, что на самом деле видели ижевчане

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Не первый год попадаются сообщения от очевидцев, видевших странное свечение над Ижевском в районе Автозавода.

Жители теряются в догадках: то ли НЛО это, то ли комета, то ли… конец света.

Однако ничего страшного в таинственном зареве нет, ведь оно вызвано… огурцами, а точнее специальными светильниками, под которыми огурцы растут лучше. Их на тепличном предприятии «Завъяловский» используется порядка 500 штук. Специалисты говорят, что в последнее время добавили лампочкам яркости, вот и появилось свечение.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Как влияет на детский организм новое подростковое увлечение – снюс (под видом которого школьникам продают химический никотин), и кто распространяет его среди детей, узнавала «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU