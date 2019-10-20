Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском
Не первый год попадаются сообщения от очевидцев, видевших странное свечение над Ижевском в районе Автозавода.
Жители теряются в догадках: то ли НЛО это, то ли комета, то ли… конец света.
Однако ничего страшного в таинственном зареве нет, ведь оно вызвано… огурцами, а точнее специальными светильниками, под которыми огурцы растут лучше. Их на тепличном предприятии «Завъяловский» используется порядка 500 штук. Специалисты говорят, что в последнее время добавили лампочкам яркости, вот и появилось свечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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