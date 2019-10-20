Елизавета Туктамышева завоевала «бронзу» на Skate America
На турнире Skate America Елизавета Туктамышева из Удмуртии завоевала третье место в рамках первого этапа Гран-При. Спортсменка исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, а также сольный тройной аксель.
По итогу Елизавета получила 205,97 баллов, несмотря на «недокрут» в одном из элементов.
Отметим, что «золото» на Первом этапе Skate America завоевала россиянка Анна Щербакова, а «серебро» ушло американской фигуристке Брэди Теннелл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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