Мощные прыжки: фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала свою тренировку
Уроженка Ижевска Алина Загитова показала поклонникам, как именно она тренируется вне льда. В частности, спортсменка продемонстрировала такие упражнения как "джампинг джек", "приседания сумо" и "мощные прыжки".
– Настало время прокачать ноги, пресс, баланс и гибкость. Ты готов? Тогда начинаем, – такими словами Загитова начала ролик.
Тренировка Алины Загитовой.
Кстати, это уже не первый раз, когда известные чемпионки рассказывают поклонникам о своих тренировках. Фигуристки из Ижевска все чаще стали показывать «закулисье» своей карьеры. Ранее Алина Загитова и Елизавета Туктамышева проводили для своих фанатов тренировки на открытом воздухе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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