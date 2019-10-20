Мощные прыжки: фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала свою тренировку

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-20T12:34:16+03:00

Как именно нужно выполнять упражнения, она записала на видео

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Уроженка Ижевска Алина Загитова показала поклонникам, как именно она тренируется вне льда. В частности, спортсменка продемонстрировала такие упражнения как "джампинг джек", "приседания сумо" и "мощные прыжки".

– Настало время прокачать ноги, пресс, баланс и гибкость. Ты готов? Тогда начинаем, – такими словами Загитова начала ролик.

Тренировка Алины Загитовой.

Кстати, это уже не первый раз, когда известные чемпионки рассказывают поклонникам о своих тренировках. Фигуристки из Ижевска все чаще стали показывать «закулисье» своей карьеры. Ранее Алина Загитова и Елизавета Туктамышева проводили для своих фанатов тренировки на открытом воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU