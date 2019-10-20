«Ижсталь» обыграла «Сарыарку» в Ижевске
18 октября в Ижевске состоялся хоккейный матч между ижевской командой «Ижсталь» и карагандинской «Сарыарка», который завершился со счетом 3:2 в пользу ижевчан.
По словам главного тренера команды Рамиля Сайфуллина, к подготовке с «Сарыаркой» команда команда подошла со всей ответственностью:
- Мы знали с кем будем играть – с прошлогодним чемпионом. Готовились к такой игре, к такому натиску, - рассказал Главный тренер ХК «Ижсталь»
Несмотря на усталость, уже вечером 20 октября «сталевары» сыграют с новокузнецкой командой «Металлург».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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