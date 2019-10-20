2019-10-20T12:53:29+03:00
Спорт

«Ижсталь» обыграла «Сарыарку» в Ижевске

Таким образом хоккеисты прервали цепочку поражений
Людмила Куликова
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Фото: Наталья АкилинаФото: Наталья Акилина
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18 октября в Ижевске состоялся хоккейный матч между ижевской командой «Ижсталь» и карагандинской «Сарыарка», который завершился со счетом 3:2 в пользу ижевчан.

По словам главного тренера команды Рамиля Сайфуллина, к подготовке с «Сарыаркой» команда команда подошла со всей ответственностью:

- Мы знали с кем будем играть – с прошлогодним чемпионом. Готовились к такой игре, к такому натиску, - рассказал Главный тренер ХК «Ижсталь»

Несмотря на усталость, уже вечером 20 октября «сталевары» сыграют с новокузнецкой командой «Металлург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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