Ижевчане решили отремонтировать школьный бассейн за свой счет
Жители ижевского «Металлурга» предложили собрать деньги на ремонт плавательного бассейна Школы №80. Соответствующий проект планируется выдвинуть на конкурс по инициативному бюджетированию. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
На данный момент в стенах помещения бассейна уже успели заменить чашу и отремонтировать стены. Однако, необходимо также заменить покрытие пола, плитку на стенах, освещение и трубопровод. На это нужно около 780 тыс. рублей. Нужно сумму планируется получить не только через проект «Инициативное бюджетирование», но и привлечь средства как спонсоров, так и жителей «Металлурга».
В бассейне занимаются более 500 учеников школы №80, это обучающиеся начального звена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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