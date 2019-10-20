Ижевчане решили отремонтировать школьный бассейн за свой счет

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-20T15:47:29+03:00

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Жители ижевского «Металлурга» предложили собрать деньги на ремонт плавательного бассейна Школы №80. Соответствующий проект планируется выдвинуть на конкурс по инициативному бюджетированию. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

На данный момент в стенах помещения бассейна уже успели заменить чашу и отремонтировать стены. Однако, необходимо также заменить покрытие пола, плитку на стенах, освещение и трубопровод. На это нужно около 780 тыс. рублей. Нужно сумму планируется получить не только через проект «Инициативное бюджетирование», но и привлечь средства как спонсоров, так и жителей «Металлурга».

В бассейне занимаются более 500 учеников школы №80, это обучающиеся начального звена.

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ИСТОЧНИК KP.RU