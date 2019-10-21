Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии
В Сарапуле (Удмуртия) могут вести режим повышенной готовности. Об этом сообщил министр строительства ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин на аппаратном совещании.
- Насколько мы знаем, на счета ООО «Губахинская энергетическая компания» наложен арест в части поступления средств от потребителей, возбуждено уголовное дело. Всё это может сказаться на бесперебойности подачи тепла, – настоятельно рекомендуем ввести режим повышенной готовности, - сказал министр.
Глава региона Александр Бречалов поставил вопрос на ежедневный контроль.
Напомним, «ГЭК» задолжала более 100 млн рублей компании «Газпром межрегионгаз Ижевск». В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой. Прокуратурой возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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