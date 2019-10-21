2019-10-21T10:53:56+03:00
Общество

Мужчина из Удмуртии пытался пронести в суд порошок с веществом

Предположительно – это курительная смесь
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Максим Шеметов/ТАССФото: Максим Шеметов/ТАСС
Изменить размер текста:

В Удмуртии местный житель хотел пронести в суд порошок, предположительно с курительной смесью. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Мужчина пришел в суд, чтобы предъявить чек об уплате уголовного штрафа, назначенного ему в виде наказания по статье «Кража». При осмотре карманов у мужчины обнаружена баночка с тремя пакетиками, с расфасованным в них порошком, предположительно курительной смесью, - сообщает пресс-служба.

Мужчина был задержан, порошок был передан на экспертизу. Всего за девять месяцев 2019 года в ходе осуществления пропускного режима в здания судов выявлено 2211 предметов, запрещенных к проносу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии.

- Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам
Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии
Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму
Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка»
ХК «Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду
Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме
Две организации, продающие алкоголь, в Удмуртии оштрафовали на 3,17 млн рублей
В Удмуртии стартовал конкурс «Нарисуй «Елку Победы»
В Ижевске пройдет республиканский форум «Сделано в Удмуртии»
Капсулу времени заложили в Ижевске
Какая погода будет на следующей неделе в Ижевске?
Злостный неплательщик был осужден в Удмуртии
Ижевчане решили отремонтировать школьный бассейн за свой счет
«Ижсталь» обыграла «Сарыарку» в Ижевске
Мощные прыжки: фигуристка из Ижевска Алина Загитова показала свою тренировку
Елизавета Туктамышева завоевала «бронзу» на Skate America
Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском
Глава Ижевска осмотрел городок Металлургов по просьбе жителей
Жители Удмуртии выбрали народного участкового
Очевидцы: сразу три автомобиля столкнулись в ДТП на ул. Карла Маркса
«Донорскую осень» в Ижевске проведут в пятый раз
Удмуртия оказалась на 2 месте по росту производства среди регионов ПФО
2,5 миллиона рублей штрафа заплатят недобросовестные землепользователи в Удмуртии
Международный терминал может появиться в аэропорту Ижевска к 2024 году
В одном из районов Удмуртии браконьер вырубил лес
Мемориальную доску композитору Корепанову-Камскому открыли в Ижевске