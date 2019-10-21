Мужчина из Удмуртии пытался пронести в суд порошок с веществом
В Удмуртии местный житель хотел пронести в суд порошок, предположительно с курительной смесью. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- Мужчина пришел в суд, чтобы предъявить чек об уплате уголовного штрафа, назначенного ему в виде наказания по статье «Кража». При осмотре карманов у мужчины обнаружена баночка с тремя пакетиками, с расфасованным в них порошком, предположительно курительной смесью, - сообщает пресс-служба.
Мужчина был задержан, порошок был передан на экспертизу. Всего за девять месяцев 2019 года в ходе осуществления пропускного режима в здания судов выявлено 2211 предметов, запрещенных к проносу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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