2019-10-21T11:47:22+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам

Двоих мужчин отвезли в больницу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали жителя Кизнерского района по подозрению в нанесении ножевых ранений троим мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 20 октября около 01:00 в полицию поступило сообщение из станции скорой медпомощи об оказании первой помощи мужчинам с колото-резанными ранениями. Экипаж ППС задержал 34-летнего ранее судимого мужчину. Оказалось, задержанный был в кафе, где встретил свою бывшую сожительницу. Между ними произошел словесный конфликт, трое мужчин попытались защитить девушку. В ходе конфликта задержанный ударил мужчин самодельным ножом, - сообщает ведомство.

Мужчина сам позвонил в «скорую помощь». Возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что житель Удмуртии пытался пронести в районный суд.

- Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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