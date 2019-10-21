2019-10-21T12:59:38+03:00
Происшествия

Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей

Краденые машины злоумышленники продавали в Татарии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии окончено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей Татарстана в краже иномарок на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 31-летний житель Татарстана через сайты объявлений покупал машины иностранного производства в послеаварийном состоянии. Далее в Ижевске выбирал машины такой же марки в хорошем состоянии и похищал их. После этого злоумышленники перегоняли машины в Татарстан и переставляли двигатели и идентификационные номера с разбитых автомобилей. В итоге транспорт продавали, - сообщает ведомство.

Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии удалось пресечь деятельность группы. В автомастерской был найден один из похищенных автомобилей. На данный момент установлена причастность обвиняемых в четырех кражах. Ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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- Хотел поговорить с бывшей сожительницей, а получилось, что порезал троих мужчин. Какое наказание ждет жителя Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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