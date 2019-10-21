Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-21T13:37:04+03:00

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В Ижевске 18 октября 2019 года в дежурную часть отдела полиции обратился ижевчанин с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Днем 18 октября девочка пришла из школы, собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. Вечером отец позвонил ей, девушка сообщила, что уже доехала до Сарапула, откуда на поезде поедет в Барнаул к своей подруге, с которой познакомилась около пяти месяцев назад. Телефон подростка был включен, но она не сообщала, где находится, - сообщает ведомство.

Девочки нашли сотрудники линейного отдела полиции в поезде в Тюмени. Сотрудники полиции выехали для возвращения пропавшей отцу. Известно, что ни совершеннолетняя, ни ее семья на профилактических учетах не состояли.

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ИСТОЧНИК KP.RU