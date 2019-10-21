10-летний мальчик пострадал в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-21T13:18:54+03:00

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В Воткинске (Удмуртия) 19 октября по улице Кирова столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летний водитель машины «Рено Дастер» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Рено Меган» под управлением 32-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир машины «Рено Меган» - 10-летний мальчик получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU