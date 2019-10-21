2019-10-21T15:47:15+03:00
Происшествия

Мужчину с ВИЧ-инфекцией, который укусил полицейского в Удмуртии, осудили

В рамках расследования проведены экспертизы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 34-летнему местному жителю осудили по статье ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

- Установлено, что 20 января 2019 года пьяный осужденный совершил мелкое хулиганство в общественном месте. Когда полицейский потребовал прекратить противоправные действия, мужчина, зная о своем заболевании – ВИЧ-инфекция, укусил полицейского за руку, тем самым поставив его в опасность заражения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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