На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-21T16:42:21+03:00

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В Ижевске на улице Баранова и Мужвайская появились дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На перекрестке после ремонта не было знаков приоритета, чем были недовольны водители. После появления знаков, «главной дорогой» стала улица Баранова, а Мужвайская второстепенной. Также был установлен знак «Уступите дорогу», - сообщает пресс-служба.

Напомним, не так давно глава города Олег Бекмеметьев по просьбе жителей выезжал на участок, где отметил недостатки (подробнее).

До конца 2019 года на участке улиц Баранова (от улицы О. Кошевого до улицы Селтинская) и на участке улицы Мужвайская (от улицы Увинская до Заречного шоссе) появятся новые светильники. Всего запланировано 40 новых светоточек.

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ИСТОЧНИК KP.RU