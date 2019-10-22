2019-10-22T06:02:53+03:00
Спорт

Ижевская фигуристка Алина Загитова выступит на шоу Art on Ice

Оно пройдет в Швейцарии
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/alinazagitovaФото: vk.com/alinazagitova
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова выступит на шоу Art on Ice*.

Как сообщает sports.ru, выступление пройдет в Швейцарии с 6 по 16 февраля 2020 года. Также от России на шоу покажут свое мастерство Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Кроме этого, в шоу примут участие двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция) и швейцарская фигуристка Алексия Паганини.

На Art on Ice* будут выступать американский соул-певец Aloe Blacc*, британская певица Ребекка Фергюсон и швейцарский рэпер Bligg* и певец Бастиан Бэйкер.

*Арт он Айс, Алоэ Блэк, Блиг

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Какая погода ждет ижевчан на неделе

Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии

Фигурное катание, сезон 19/20: Алина Загитова рассказала, откуда берет мотивацию .Все звезды мирового фигурного катания на главных турнирах сезона. Смотрите только на Первом канале и 1tv.ru. Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная сделают этот сезон незабываемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии лишился более 40 000 рублей при покупке авиабилета
Житель Удмуртии убил свою гражданскую жену
Ижевчане смогут высказать свое мнение о ремонте дорог в 2019 году
16-летняя девочка, обвиняемая в жестоком избиении сверстницы в Ижевске, арестована
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки
Мужчину с ВИЧ-инфекцией, который укусил полицейского в Удмуртии, осудили
Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания
Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени
10-летний мальчик пострадал в ДТП в Удмуртии
Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей
Какая погода ждет ижевчан на неделе
Житель Удмуртии подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам
Мужчина из Удмуртии пытался пронести в суд порошок с веществом
Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии
Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму
Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелась легковушка
ХК «Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду
Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме