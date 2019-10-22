Ижевская фигуристка Алина Загитова выступит на шоу Art on Ice
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова выступит на шоу Art on Ice*.
Как сообщает sports.ru, выступление пройдет в Швейцарии с 6 по 16 февраля 2020 года. Также от России на шоу покажут свое мастерство Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Кроме этого, в шоу примут участие двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция) и швейцарская фигуристка Алексия Паганини.
На Art on Ice* будут выступать американский соул-певец Aloe Blacc*, британская певица Ребекка Фергюсон и швейцарский рэпер Bligg* и певец Бастиан Бэйкер.
*Арт он Айс, Алоэ Блэк, Блиг
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ИСТОЧНИК KP.RU
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