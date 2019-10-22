Ижевчане смогут высказать свое мнение о ремонте дорог в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-22T06:28:55+03:00

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Итоги ремонтной кампании в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году обсудят с жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Обсуждения будут проходить в два этапа. Первый – заочный, в ходе которого любой желающий сможет направить свои вопросы, замечания и предложения в электронном виде на почту регионального Минтранса - mail@mtr.udmr.ru. В теме письма указать «Общественные обсуждения БКАД», а в самом сообщении обязательно сообщить ФИО заявителя. Отзывы принимаются до 21 ноября включительно. Второй этап – очный. Он пройдет 22 ноября 2019 года в здании регионального дорожного ведомства по адресу г. Ижевск, ул. Кирова, 22.

В рамках обсуждений горожане смогут высказать свое мнение об эффективности проведенных в этом году мероприятий и качестве выполненных работ, а также выступить с предложениями по улучшению дорожной ситуации, повышению безопасности дорожного движения и иным темам.

– С одной стороны это для нас возможность отчитаться перед жителями республики о проделанной работе, – считает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. – С другой стороны – это «работа над ошибками» – момент, когда не мы сами выставляем себе оценки, а пользователи дорог. И от них мы слышим предложения о том, что нужно исправить, чтобы добиться наилучшего результата.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта в республике отремонтировано 134,5 км автодорог регионального и местного значения. На 2 участках региональных трасс появилось освещение, на восьми – искусственные дорожные неровности. В Ижевске по проекту установили 4 светофорных объекта и комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU