Житель Удмуртии убил свою гражданскую жену
В Удмуртии 64-летний житель Воткинска признан виновным в убийстве своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Как установлено следствием и судом, вечером 18 апреля этого года мужчина вместе с женщиной выпивали. Затем между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее трех раз ударил жену молотков по голове. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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