2019-10-22T07:54:58+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии убил свою гражданскую жену

Злоумышленник был пьян
Мария ХАФИЗОВА
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В Удмуртии 64-летний житель Воткинска признан виновным в убийстве своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Как установлено следствием и судом, вечером 18 апреля этого года мужчина вместе с женщиной выпивали. Затем между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее трех раз ударил жену молотков по голове. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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