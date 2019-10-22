9-летний ижевчанин выиграл международный турнир по брейк-дансу

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-22T09:29:37+03:00

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Ижевчанин Никита Хайрулин одержал победу на международном турнире по брейк-дансу Russian Open Breaking Competition. Мальчик стал лучшим в номинации Kids (возрастная группа от 7 до 11 лет). Об этом сообщает портал sportur.ru.

- Соревнования проходили в Москве, участие приняли около 800 сильнейших спортсменов из 17 стран, - сообщается на портале.

Никита занимается брейк-дансом уже четыре года, он выступает под именем Malish**.

Напомним, ижевчанин всего несколько лет занимается брейк-дансом, а уже покорил не только местные площадки, но и российскую! Откровенно говоря, в его коллекции побед есть мировые достижения в том числе.

Кстати, брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

*Рашн Оупен Брейкинг Компетишн

**Малыш

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Никита Хайрулин на Russian Open Breaking Championships 2019.Москва. Октябрь, 2019 ROBC-2019

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ИСТОЧНИК KP.RU