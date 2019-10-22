Ижевчанина задержали по подозрению в поджоге машины

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-22T11:42:21+03:00

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В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 18 октября у одного из жилых домов по улице Грибоедова загорелась машина ВАЗ-2114, которая принадлежала 33-летнему ижевчанину. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что 24-летний житель Индустриального района взломал машину и подкинул зажигалку в салон, - сообщает пресс-служба.

Со слов самого подозреваемого, он не помнит обстоятельства произошедшего в связи с тем, что был пьян. На время следствия мужчина будет находиться под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU