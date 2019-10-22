На улице 9 Января в Ижевске водитель врезался в столб
В Ижевске 22 октября, в 09:15, на улице 9 Января произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, 20-летний водитель машины «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Водителя с тяжелыми травмами отвезли в больницу.
Фото: Aleks Krassnov
Также Вениамин Павлович отметил, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и ехал со скоростью около 100 км/ч. При этом шины транспорта были изношены.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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ДТП на улице 9-е января в Ижевске.Видео: Регина Беляева
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ИСТОЧНИК KP.RU
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