2019-10-22T09:26:59+03:00
Происшествия

На улице 9 Января в Ижевске водитель врезался в столб

ДТП произошло 22 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 22 октября, в 09:15, на улице 9 Января произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Как сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, 20-летний водитель машины «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Водителя с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Фото: Aleks Krassnov

Фото: Aleks Krassnov

Также Вениамин Павлович отметил, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и ехал со скоростью около 100 км/ч. При этом шины транспорта были изношены.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ДТП на улице 9-е января в Ижевске.Видео: Регина Беляева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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