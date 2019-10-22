Новые остановки в Ижевске будут удлинять

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-22T11:45:12+03:00

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В Ижевске новые остановки планируют удлинять. Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок. Аукцион состоится 28 октября.

- Подрядчик обязан изготовить и установить модули удлинения: на остановках «Городская администрация» по ходу в центр, «Городская администрация» по ходу из центра и «Улица Кирова» по ходу из центра на три метра, на остановках общественного транспорта «Филармония» по ходу в центр и «Улица Кирова» по ходу в центр на два метра, - говорится в техническом задании.

Удлиненная конструкция должна быть стойкой к климату и выдерживать снеговую нагрузку. Гарантия построенных навесов – пять лет. Максимальная цена контракта составит 1 млн 486 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU