Житель Ижевска подозревается в незаконной охоте на лося

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-22T11:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной охоте на лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В дежурную часть отдела МВД России «Воткинский» поступило сообщение об обнаружении останков лося в лесу у деревни Молчаны. Вместе с инспекторами Минприроды сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого в незаконной охоте. Им оказался 53-летний ижевчанин, - сообщает ведомство.

При обыске в его машине были обнаружены следы крови, а в квартире в холодильнике мясо лося. Также у мужчины было изъято три ружья, патроны и нож.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 80 тысяч рублей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На сколько метров планируют удлинять новые остановки в Ижевске.

- Узнали подробности ДТП на улице 9 Января в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU