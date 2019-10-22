2019-10-22T11:46:57+03:00
Происшествия

Житель Ижевска подозревается в незаконной охоте на лося

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной охоте на лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В дежурную часть отдела МВД России «Воткинский» поступило сообщение об обнаружении останков лося в лесу у деревни Молчаны. Вместе с инспекторами Минприроды сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого в незаконной охоте. Им оказался 53-летний ижевчанин, - сообщает ведомство.

При обыске в его машине были обнаружены следы крови, а в квартире в холодильнике мясо лося. Также у мужчины было изъято три ружья, патроны и нож.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 80 тысяч рублей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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