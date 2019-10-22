Двое уроженцев Удмуртии пострадали в Новой Москве при нападении на хостел

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-22T14:58:31+03:00

Подозреваемый порезал шесть человек, двое из них погибли

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22 октября в деревне Дудкино в Новой Москве около пяти утра мужчина с ножом напал на хостел. Об этом сообщает СУ СК России по Москве.

- Утром 22 октября 2019 года в хостеле, расположенном в Новой Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Как передает канал «360», стали известны личности пострадавших. Среди них двое уроженцев Удмуртии – мужчины 53 и 24 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/739334" frameborder="0"></iframe> Так выглядит место резни в хостеле изнутри.Основные события разворачивались на кухне

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ИСТОЧНИК KP.RU