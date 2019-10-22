Отказываться от санавиации в Удмуртии не будут
В Удмуртии не будут отказываться от санавиации в пользу ФАПов. Об этом написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».
- Прошла встреча с руководителями фракций и заместителями председателя госсовета республики. Там прозвучало предложение отказаться от санавиации в пользу ФАПов. Не могу согласиться: за два месяца в этом году сделано 59 вылетов, всех пациентов спасли. Будем развивать оба направления, - написал Александр Бречалов.
Также Александр Владимирович добавил, что в 2020 году планируется направить 411 млн рублей на строительство 88 ФАПов.
Напомним,впервые санавиацией воспользовались в июле 2019 года (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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