2019-10-22T11:49:28+03:00
Общество

Отказываться от санавиации в Удмуртии не будут

При этом фельдшерско-акушерские пункты будут построены еще в нескольких районах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр ГорбуновФото: Александр Горбунов
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В Удмуртии не будут отказываться от санавиации в пользу ФАПов. Об этом написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

- Прошла встреча с руководителями фракций и заместителями председателя госсовета республики. Там прозвучало предложение отказаться от санавиации в пользу ФАПов. Не могу согласиться: за два месяца в этом году сделано 59 вылетов, всех пациентов спасли. Будем развивать оба направления, - написал Александр Бречалов.

Также Александр Владимирович добавил, что в 2020 году планируется направить 411 млн рублей на строительство 88 ФАПов.

Напомним,впервые санавиацией воспользовались в июле 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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