Женщину с наркотиками сняли с поезда в Удмуртии
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Владимирской области, которая обвиняется в незаконном приобретении и перевозке наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.
- В начале августа 2019 года сотрудники отделения по сопровождению транзитных и пригородных поездов линейного отдела в поезде «Москва-Новокузнецк» задержали женщину в состоянии опьянения. При личном досмотре у нее обнаружены свертки с порошком, экспертиза позже показала, что это были наркотики, - сообщает ведомство.
Оказалось, женщина купила наркотики в Москве, после этого она решила поехать поездом в Кемеровскую область. Перед посадкой она сделала себе укол наркотического вещества и впала в состояние опьянения. Сотрудники сняли женщину с поезда в одной из деревень в Удмуртии.
Было возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, предусмотренные статьей 228 УК РФ – лишение свободы сроком до 10 лет. На данный момент уголовное дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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