59-летнюю ижевчанку обвиняют в покушении на убийство свекрови

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-22T14:43:01+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которая обвиняется в покушении на убийство свекрови.

- Женщина жила с семьей и 88-летней свекровью, которая не могла ходить. 15 октября 2019 года подозреваемая приехала домой и выпила. После этого она вошла в комнату к свекрови и на почве неприязненных отношений попыталась ее задушить. Потерпевшая закричала, на ее крики прибежали другие члены семьи. Женщину отвезли в больницу, где она скончалась через двое суток, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемая находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU