Сходка снюсеров: насколько опасно вещество, которое распространяется среди подростков Ижевска
22 октября, во вторник, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом Дмитрием Бикиным обсуждаем «горячую» тему – распространение среди подростков опасного вещества - снюса.
- Снюс запрещен и его нельзя ни продавать, ни рекламировать. Это никотиносодержащее изделие, не относящееся к табаку вещество, - рассказала нарколог.
Внимание, родители! Новое опасное вещество - снюс - набирает популярность среди ижевских школьников
Как определить, что ваш ребенок употребляет снюс? Как он пахнет, и куда обращаться при обнаружении вещества?
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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