Сходка снюсеров: насколько опасно вещество, которое распространяется среди подростков Ижевска

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-22T16:58:14+03:00

Что это за вещество и запрещено ли оно на территории России

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22 октября, во вторник, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом Дмитрием Бикиным обсуждаем «горячую» тему – распространение среди подростков опасного вещества - снюса.

- Снюс запрещен и его нельзя ни продавать, ни рекламировать. Это никотиносодержащее изделие, не относящееся к табаку вещество, - рассказала нарколог.

Внимание, родители! Новое опасное вещество - снюс - набирает популярность среди ижевских школьников 00:00 00:00

Как определить, что ваш ребенок употребляет снюс? Как он пахнет, и куда обращаться при обнаружении вещества?

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU