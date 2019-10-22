Открытие школьного стадиона прошло в гимназии №56 Ижевска

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-22T16:55:31+03:00

Дети начнут заниматься на поле уже с завтрашнего дня

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В Ижевске состоялось открытие школьного стадиона в гимназии №56. Стадион хотели открыть еще в начале сентября.

- Школа мечтала о новом стадионе 56 лет. Сейчас – это футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, тренажеры, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину, - сказала директор гимназии Марина Никитина.

Фото: Людмила Куликова

Занятия на стадионе начнутся уже с 23 октября, также дети смогут побегать и вечером – на площадке было установлено освещение.

Напомним, на строительство стадиона потратили почти 22 млн рублей, из них 10,7 млн рублей - деньги федерального бюджета, 8,9 млн рублей - республиканского, 2,1 млн рублей - из городского бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU