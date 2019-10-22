2019-10-22T16:55:31+03:00
Общество

Открытие школьного стадиона прошло в гимназии №56 Ижевска

Дети начнут заниматься на поле уже с завтрашнего дня
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
Поделиться:
Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
Изменить размер текста:

В Ижевске состоялось открытие школьного стадиона в гимназии №56. Стадион хотели открыть еще в начале сентября.

- Школа мечтала о новом стадионе 56 лет. Сейчас – это футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, тренажеры, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину, - сказала директор гимназии Марина Никитина.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Занятия на стадионе начнутся уже с 23 октября, также дети смогут побегать и вечером – на площадке было установлено освещение.

Напомним, на строительство стадиона потратили почти 22 млн рублей, из них 10,7 млн рублей - деньги федерального бюджета, 8,9 млн рублей - республиканского, 2,1 млн рублей - из городского бюджета.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанка пыталась убить свою 88-летнюю свекровь. Зачем она это сделала и что какое наказание ее теперь ждет.

- В Удмуртии пройдет Кубок республики по автокроссу. Когда и где он состоится, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я хотел бы опыт и навыки применить на практике»: новый министр спорта Удмуртии рассказал о новой должности
Сходка снюсеров: насколько опасно вещество, которое распространяется среди подростков Ижевска
20-летний водитель, врезавшийся в столб в Ижевске, скончался в больнице
Пешеходные переходы около детских садов и школ в Ижевске обезопасили
Кубок Удмуртии по автокроссу пройдет 27 октября
59-летнюю ижевчанку обвиняют в покушении на убийство свекрови
Житель Удмуртии оштрафован за уклонение от призыва в армию
Женщину с наркотиками сняли с поезда в Удмуртии
День отца в Удмуртии будут отмечать ежегодно
Двое уроженцев Удмуртии пострадали в Новой Москве при нападении на хостел
Отказываться от санавиации в Удмуртии не будут
Житель Ижевска подозревается в незаконной охоте на лося
Чтобы удлинить новые остановки в Ижевске, потребуется почти 1,5 млн рублей
Абоненты Tele2 в Удмуртии получат больше
Ижевчанина задержали по подозрению в поджоге машины
На улице 9 Января в Ижевске водитель врезался в столб
9-летний ижевчанин выиграл международный турнир по брейк-дансу