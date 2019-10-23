2019-10-23T09:27:22+03:00
Общество

Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол

Мероприятие проводится ежегодно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено Театром кукол УдмуртииФото: предоставлено Театром кукол Удмуртии
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В Ижевске традиционная акция «Ночь искусств» (12+) пройдет в Театре кукол. Акция пройдет в столице Удмуртии в седьмой раз.

Кукольники повторят техническое шоу и удивят гостей мистическим ритуалом с участием необычных героев и загадочных служителей тайного ордена. Также всех гостей ждут мастер-классы, перфомансы, площадка с головоломками и многое другое.

Когда: 3 ноября 2019 года

Во сколько: в 20:00

Где: Театр кукол по адресу Ломоносова, 9.

Кстати, в театре уже идет продажа билетов на новогодние спектакли - «Мороз Иванович»(0+) и премьера «Снежная Королева»(6+).

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- В Удмуртии пройдет Кубок республики по автокроссу. Когда и где он состоится, читайте по ссылке.

- Из-за чего в Удмуртии сняли с поезда жительницу Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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