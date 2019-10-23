Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол
В Ижевске традиционная акция «Ночь искусств» (12+) пройдет в Театре кукол. Акция пройдет в столице Удмуртии в седьмой раз.
Кукольники повторят техническое шоу и удивят гостей мистическим ритуалом с участием необычных героев и загадочных служителей тайного ордена. Также всех гостей ждут мастер-классы, перфомансы, площадка с головоломками и многое другое.
Когда: 3 ноября 2019 года
Во сколько: в 20:00
Где: Театр кукол по адресу Ломоносова, 9.
Кстати, в театре уже идет продажа билетов на новогодние спектакли - «Мороз Иванович»(0+) и премьера «Снежная Королева»(6+).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии пройдет Кубок республики по автокроссу. Когда и где он состоится, читайте по ссылке.
- Из-за чего в Удмуртии сняли с поезда жительницу Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»