Жителя Удмуртии осудили за избиение полицейского

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-23T08:44:51+03:00

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В Удмуртии осудили 26-летнего жителя Глазова за избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 22 мая 2019 года вечером вы дежурную часть полиции Глазова поступило сообщение о хищении в магазине и драке. На место выехали полицейские, которые обнаружили осужденного и доставили его в отдел. Мужчина вел себя агрессивно и попытался скрыться, его остановил сотрудник. Осужденный несколько раз ударил его по голове, - сообщает пресс-служба.

Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU