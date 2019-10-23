Ижевск вновь поборется за звание столицы «Тотального диктанта»

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-23T07:08:19+03:00

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Ижевск третий раз поборется за звание столицы «Тотального диктанта». Об этом сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

С 9 по 10 октября организаторы собирали заявки на звание столицы. Сейчас проходит голосование на сайте диктанта. Голосовать за наш город можно раз в день.

11 ноября объявят пять городов, которые вошли в шорт-лист. Через полтора месяца после этого город должен будет провести презентацию. 1 февраля выберут столицу «Тотального диктанта».

В городе-столице диктанта зачитает текст автор. Сейчас в голосовании участвуют 10 городов: Ижевск, Вологда, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нукус, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов и Челябинск. Сейчас Ижевск занимает седьмое место в рейтинге.

Напомним, «Тотальный диктант» - ежегодная акция по проверке грамотности. Он проходит с 2004 года. Текст для диктанта создает известный писатель. Кто будет автором в 2020 году, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU