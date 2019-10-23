300 тысяч человек в Удмуртии поставили прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-23T08:20:53+03:00

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Перед началом эпидемиологического сезона 300 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 14 по 20 октября уровень заболеваемости ОРВИ был ниже порога на 15,8%. Всего за последнюю неделю заболели более 9 тысяч жителей республики. Во всех возрастных группах уровень заболеваемости не превышал порог. За медицинской помощью обратились 49,7% заболевших - более 4,5 тысяч человека.

Сейчас продолжают ставить прививки от гриппа. Вакцина защищает от наиболее опасных штаммов гриппа в этом сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU