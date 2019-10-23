2019-10-23T09:40:36+03:00
Происшествия

Ижевчанин обвиняется в изнасиловании женщины, с которой познакомился в соцсетях

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

- В июне 2019 года мужчина познакомился с 35-летней потерпевшей в соцсетях. Женщина пригласила его домой, но на встречу злоумышленник пришел с ножом. Войдя в квартиру, он начал угрожать, после чего изнасиловал женщину. Потом он скрылся, выехав за пределы Удмуртии, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

13 августа мужчина был задержан. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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