Ремонт должны были начать еще в августе: в Ижевске в детском саду №194 протекает крыша

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-23T11:21:24+03:00

К работам до сих пор не приступили

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В Ижевске уже два месяца как закрыт детский сад №194, но работы по ремонту крыши так и не начались. На днях в соцсетях появилось видео, на котором видно, что крыша полностью протекает.

- Старая кровля крыши вскрыта, уложен новый слой утеплителя, который вследствие дождей полностью пропитался водой и пришел в негодность, здание залило водой, влагой пропитались все бетонные стены и перекрытия, отваливается штукатурка, есть опасность отказа электропроводки. Воспитатели детского сада с помощью кусков полиэтилена пытаются уберечь от воды полы и нижний этаж здания, - написали родители, которые водят детей в этот сад.

По информации пресс-службы города Ижевска, попался недобросовестный субподрядчик, сейчас ведется работа по его смене. Новая бригада начнёт работу на кровле 23.10. Все ремонтные работы внутренних помещений будут проведены за счёт подрядной организации ООО «Стройинвест».

Напомним, сад №194 вошел в программу «Большого ремонта».

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ИСТОЧНИК KP.RU