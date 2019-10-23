Легковушка в Удмуртии врезалась в два грузовика

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-23T12:28:02+03:00

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В Удмуртии 22 октября, около 10:40, на 141 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района легковушка врезалась в два встречных грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 31-летний водитель машины «Митсубиси» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в два грузовика, под управлением 38-летнего и 34-летнего мужчин, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель легковушки и 38-летний водитель грузовика получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU