Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
Новейший автомат «Калашникова» подвергли разрушительному тесту. О результатах теста рассказывает Калашников Медиа.
- АК-12 выдержал 680 выстрелов подряд. После этого цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем, при этом крышка ствольной коробки, возвратный механизм, затворная рама с затвором, боевые упоры остались без изменений, - говорится в сообщении.
Результаты теста говорят о том, что АК-12 превысил норму, установленную требованиями Минобороны, в три раза, обогнал АК-74М и показал надежную работу.
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Разрушитель АК-12: новейший автомат "Калашникова" испытали.Видео: Калашников Медиа
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ИСТОЧНИК KP.RU
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