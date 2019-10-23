Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-23T12:30:01+03:00

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Новейший автомат «Калашникова» подвергли разрушительному тесту. О результатах теста рассказывает Калашников Медиа.

- АК-12 выдержал 680 выстрелов подряд. После этого цевье и накладка газовой трубки горели открытым пламенем, при этом крышка ствольной коробки, возвратный механизм, затворная рама с затвором, боевые упоры остались без изменений, - говорится в сообщении.

Результаты теста говорят о том, что АК-12 превысил норму, установленную требованиями Минобороны, в три раза, обогнал АК-74М и показал надежную работу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/739591" frameborder="0"></iframe> Разрушитель АК-12: новейший автомат "Калашникова" испытали.Видео: Калашников Медиа

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ИСТОЧНИК KP.RU